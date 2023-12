Los rivales de Nacional y Águilas en la Copa Libertadores

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores de América 2024 arrojó los siguientes enfrentamientos:

Fase 1:

E1: Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU)

E2: Aurora (BOL) vs. Melgar (PER)

E3: Aucas (ECU) vs. Nacional (PAR)

Fase 2:

Águilas Doradas (COL) vs. Red Bull Bragantino (BRA)

E3 vs. Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU)

E1 vs. Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI)

E2 vs. Botafogo (BRA)

Luego de que culmine la fase 2 de la Copa Libertadores 2024 se sorteará la fase de grupos de la competencia. Además, también habrá equipos terminen en la Copa Sudamericana luego de terminar la fase en mención.

Así van los colombianos

Instalado en la fase 2 del torneo, el equipo de Águilas Doradas logró su clasificación por ser el mejor de la reclasificación en 2023. Para llegar a la fase de grupos deberá superar al Red Bull Bragantino de Brasil.

Por su parte, Atlético Nacional, el único de los equipos colombianos clasificados a la Copa Libertadores 2024 que sabe lo que es ganar el torneo, clasificó por ser campeón de la Copa BetPlay 2023 y aún espera a su rival. Este saldrá de la llave E3 en la fase 1 de la competencia, es decir, entre Aucas (ECU) o Nacional (PAR).