Luis Padilla, el arquero del futuro

¿Cómo llega al fútbol?

- Por mí papá, siempre me llevaba a sus partidos, yo me divertía viendo jugar y le dije que quería tener balones porque quería ser futbolista, hasta que me los compraron y jugaba en la casa. Un día mi mamá me llevó a una escuela qué quedaba cerca para que yo me divirtiera y eso permitió que ellos se dieran cuenta de mi talento y me fuesen llevado de a poco hasta ser lo que soy hoy.

¿Quiénes han sido las personas que más lo han apoyado?

- Mi familia, siempre han estado ahí conmigo hasta en los momentos más complicados, son ellos las personas con las que cuento para darme los mejores consejos y guiarme en este camino del fútbol que es bastante complejo.

¿Por qué arquero?

- Porque desde que tenia 4 años cogía un balón y lo pateaba a la pared para que rebotara y yo me tiraba a atraparlo, sin entender nada de lo que pasaba. Me divertía al lanzarme por el balón. Fue una lucha con mi papá porque él era delantero y me insistía qué no fuera arquero, pero siempre quise esa posición y hoy en día se ven los frutos de ese niño que pateaba el balón a la pared sin saber lo que hacía ni lo que quería.

¿Quién es su ídolo?

David Ospina, por la forma como se para en los tres palo.



¿El título Nacional Sub-21 es el momento más feliz de su vida?

- Si, lo considero como uno de los momentos más felices de mi vida, porque fueron muchos años de esfuerzo, de estar ahí a un paso y no poder lograrlo. Sentí una felicidad infinita por haber logrado el título y ser la figura del partido en esa final, fue algo muy bonito.

¿Cuál es su sueño?

- Ser un futbolista profesional y dejar una huella muy importante en el deporte colombiano.

¿Le gustaría jugar en Real Cartagena?

- No, con Real hay una historia hace 2 años. Yo jugaba con ellos y no valoraron todo el esfuerzo que hice por el equipo. La verdad, estoy dolido.

¿Entonces, con quién?

- En Colombia con Junior. En Europa, siempre..., siempre he soñado con jugar en el Manchester City.

¿Para usted qué es la disciplina?

- Ser constante, respetuoso, llegar temprano a los entrenos, dar el máximo cada día y sobre todo, ser profesional a la hora de estar en el campo.

¿En qué barrio vive?

- Torices, ahí nací y me crié.

¿Quiénes fueron los entrenadores que influyeron notoriamente en su formación?

-Puedo destacar primero a Yimi Paredes, quien inició mi proceso de formación en el arco a los 7 años, también destacó al profe Pedro Muñoz, que además de formarme como jugador, me formó como persona y el carácter, además confío en mí, siendo el primero en darme la oportunidad de jugar con la selección Bolívar. El profe Jorge Barón, que me ha acompañado en todo el proceso de selección, enseñándome y ahí atento a darme consejos cada vez que ha sido necesario. Por último, al profe Armando Ricardo, que el año pasado me dio la oportunidad de jugar y todo el tiempo ha confiado en mí. Me ha apoyado y este nacional en el que fuimos campeones, siempre estuvo ahí respaldándome y dándome siempre sus mejores consejos.

La novena es la vencida

Luis es un joven amable, inteligente, que no se rinde ante la adversidad. Recuerda cada momento, cada detalle de su vida, desde sus inicio como futbolista, por eso dice con orgullo, “la novena es la vencida. Era mi novena Selección Bolívar y logré el soñado título. La verdad, cada vez que me ponía la camiseta del departamento, me la colocaba con toda la ilusión y el amor del mundo, con ganas ser campeón. Gracias a Dios lo logré junto a esa linda familia de compañeros que logramos construir esta historia”.

Las 5 con Luis Eduardo

¿Su comida favorita?

-Pescado frito con patacones.

¿Su color preferido?

-Azul

¿Un amigo?

-Daniel Barrios, con él viví muchísimas experiencias a nivel de selecciones y nos volvimos como hermanos.

¿Cómo se define?

-En el arco me considero un líder. Como persona, soy carismático.

A tenido alguna vez un momento triste, ¿cuál?

-En mi segunda selección cuando perdimos la semifinal en penales ante Caldas, sabiendo que teníamos todas las posibilidades de ser campeones.

Ficha técnica

Nombre: Luis Eduardo Padilla Arrieta

Nació: 6 de marzo del 2004

Estatura: 1.82

Peso: 74 kg

Calza: 40

Estudios: Cursa 5° semestre de Administración de Empresas en la UNAD

Hobby: Salir con mi familia los fines de semana.