Néstor Lorenzo habla de la presencia de James Rodríguez en la Selección

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, ha recibido críticas y también algunos aplausos por la convocatoria del equipo nacional para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Chile.

Los nombres de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado han dado mucho de qué hablar y en diálogo con el Gol Caracol, el entrenador de la selección Colombia aclaró varias dudas de la afición frente al equipo ‘cafetero’. Lea aquí: Video: el noble gesto de James Rodríguez con un niño

Justamente, con relación a James Rodríguez, quien luego de casi cinco meses volvió a la actividad con el Sao Paulo de Brasil, donde de todas formas ha jugado poco, Néstor Lorenzo dijo que “para mal, yo no lo veo así, fue un jugador que le dio mucho a la selección. La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao (García). Esos jugadores la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”.

Así mismo, se refirió a Juan Guillermo Cuadrado, quien es uno de los que más minutos ha tenido en el nuevo ciclo de Néstor Lorenzo en el cuadro tricolor. Lea aquí: Así fue la explicación de Marcelo Bielsa al no convocar a Suárez y Cavani

“Cuadrado puede cumplir varias funciones, lo que le da una ventaja también dentro del grupo, pero él ahora está jugando como un carrilero antes en Juventus y ahora en Inter, esa una posición en lo que lo hace muy bien”, sostuvo Lorenzo.

Entre tanto, reconoció que lo afectó no llamar a Radamel Falcao García, a quien considera un hombre clave en la selección Colombia, pero decidió no citarlo porque no viene jugando. “Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos. Me dolió mucho de no convocarlo a Falcao, pero hay gente como Córdoba (Jhon) y como Casierra (Mateo) que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos”, explicó el director técnico.