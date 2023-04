MLB: Suspenden 10 juegos al lanzador Max Scherzer por sustancia pegajosa

El lanzador de los Mets Max Scherzer fue suspendido el jueves 10 partidos por las Grandes Ligas tras ser expulsado por tener una sustancia desconocida en su mano durante el partido.

Scherzer inicialmente apeló la suspensión, pero desistió poco después. A cambio, la multa se redujo de 10.000 a 5.000 dólares, informó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones entre MLB y el gremio de peloteros. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no había sido anunciado por las partes. Le puede interesar: ¿Le regaló la Premier al City? Arsenal pierde puntos ante Southampton

La sanción fue impuesta por Michael Hill, vicepresidente de operaciones de MLB.

Scherzer se convirtió en el tercer pitcher suspendido desde que las mayores decidió poner mano dura contra el uso de sustancias pegajosas en junio de 2021. Héctor Santiago de Seattle fue penalizado el 28 de junio de ese año y Caleb Smith de Arizona el 24 de agosto. Ambos fueron suspendidos por 10 juegos. Le puede interesar: Liga Élite de Sóftbol Masculino se inaugura este sábado

Las tres inspecciones que derivaron en suspensiones involucraron al umpire Phil Cuzzi.

Scherzer, tres veces ganador del Cy Young, fue expulsado el miércoles en el cuarto episodio en el Dodger Stadium. Aseguró que la sustancia pegajosa era resina y sudor y no una sustancia desconocida.