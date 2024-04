Muere la madre del exfutbolista Romario a los 86 años

Manuela Ladislau Faria, la madre del exfutbolista y senador brasileño Romario de Souza y figura clave durante la carrera deportiva del exdelantero, murió a los 86 años de edad, informó este jueves su hijo.

"Con infinita tristeza y ya con una inmensa añoranza, me despido físicamente de mi gran amor, mi reina, mujer que me dio la vida y me guió por el camino de la honestidad", escribió en sus redes sociales el campeón con la selección brasileña en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Romário, que no dio detalles sobre las causas del fallecimiento, dijo que siente un dolor “inexplicable” por el adiós de su madre, a la que todo el mundo conocía como Dona Lita.

Ella protagonizó un episodio curioso durante el Mundial de 1994 al romper una botella cada vez que Romário marcaba un gol con la Canarinha, que terminó por conquistar la cuarta estrella para Brasil.