Mundial de Qatar: un hijo de un presidente fue el que hizo el gol de USA

Estados Unidos dominaron con autoridad el encuentro desde el comienzo y se pusieron al frente con el gol de Tim Weah a los 36 minutos. Weah, el hijo del ex astro y actual presidente liberiano George Weah, no perdonó tras ser habilitado por Christian Pulisic. Lea aquí: En vivo: Estados Unidos Vs. Gales, Mundial Qatar 2022

De vuelta en el Mundial tras perderse la edición de 2019, Estados Unidos parecía tenía asegurados los tres puntos. Pero Walker Zimmerman derribó a Bale por detrás, con el talismán galés de espaldas al arco, y el árbitro qatarí apuntó al manchón de penal.

Bale se encargó del cobro y lo colocó a la izquierda del arquero Matt Turner. El “Expreso de Cardiff” firmó su 41er gol en 109 partidos para la selección de Gales, en su primer Mundial desde 1958.

Gales mejoró ostensiblemente en la segunda parte, haciendo méritos de sobra para la repartición de puntos en el duelo por el Grupo B.

A primera hora, Inglaterra goleó 6-2 a Irán para quedar como líder de la llave. En la segunda jornada, el viernes, Gales chocará con Irán y Estados Unidos se medirán con Inglaterra.