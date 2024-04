“No hay problemas para los juegos del Real en el estadio Jaime Morón”: Campo Elías Terán

Tras la emisión de un acto administrativo por parte del Ministerio del Deporte, instando a las Comisiones Locales de Fútbol, incluida Cartagena, a no permitir el ingreso de aficionados hasta que se actualicen los protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia en los escenarios deportivos, se ha confirmado que el Estadio Jaime Morón no se verá afectado por esta medida. Lea aquí: Atención: el estadio Jaime Morón no podría tener público para los partidos del Real

El director del Instituto Distrital de Deportes y Recreación (IDER), Campo Elías Terán, aseguró que, luego de enterarse de la situación, se presentó la documentación necesaria, lo que garantiza que el Estadio Jaime Morón, conocido como el ‘Nido Amarillo’, esté listo para recibir a los seguidores en el próximo encuentro del domingo 14 de abril entre Real Cartagena y Real Cundinamarca.

“Enviamos los documentos, y aunque la resolución del ministerio estaba proyectada, Cartagena apareció entre las ciudades que no podrían albergar partidos de fútbol. Sin embargo, al estar en los correos del ministerio, cumplimos con los requisitos, y no hay impedimentos para que el próximo partido del Real Cartagena, como local, se lleve a cabo en el Jaime Morón”, afirmó Terán en una entrevista con Caracol Radio.