¡No se calló nada!: Pitcher de Colombia puso el dedo en la llaga

“Pienso que nos confiamos y sinceramente los equipos fueron mejor que nosotros. Nos confiamos desde el primer juego, fue una experiencia sin sabor, muchas cosas sucedieron, que ojalá más adelante se puedan arreglar, siempre es un placer representar a la selección Colombia y aquí estoy para lo que me necesiten”, dijo el pitcher de los Padres de San Diego, en el béisbol de las Grandes Ligas.

Crismatt, quien tuvo una gran actuación en el montículo ante México y fue de lo mejor que tuvo Colombia en este Clásico, abre varios interrogantes de lo que le pasó a Colombia. “ Muchas cosas sucedieron y ojalá más adelante se puedan arreglar”. ¿Pasó algo en lo extradeportivo?, ¿cómo se comportó el dogout de Colombia (peloteros y entrenadores) en este Clásico?, ¿se hizo bien la tarea afuera del campo?

A la pregunta de si el no haber tenido juego en la segunda fecha, tras el fervor que había por el triunfo, perjudicó a Colombia, Nabil contestó: “No sé, porque esa cuestión depende de cada quien, yo como lanzador si me tocara lanzar al día siguiente (lunes) en el día libre (domingo) hubiera hecho algo para soltar el brazo, pero cada quien tiene su propia preparación, pero esta no es la excusa. Salimos a jugar ante Gran Bretaña, jugaron mejor que nosotros y hay que aprender de esto, a mucha gente le sirve de experiencia, otros estamos en un punto de conseguir resultados y que nos vean con otros ojos. Debemos decir que lo intentamos y las cosas no se dieron”.

Reconoció que a nivel de calidad sí ha habido avances en nuestra pelota. “Hay mucho talento, cada día estamos creciendo más”, concluyó Crismatt.