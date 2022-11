“No se como estoy vivo”: Jair Palacio, habló sobre su pasado con las drogas

Millonarios en un emocionante partido el pasado miércoles, le remontó la diferencia al Junior (1-0) y se consagró campeón de la Copa Colombia, convirtiéndose en el tercer equipo con más títulos, detrás de Atlético Nacional (5) e Independiente Medellín (3), igualo al “poderoso de la montaña” con 3 consagraciones.

Uno de los antiguos jugadores del equipo, Jair Palacio ha brindado una entrevista al ‘Gol Caracol’ donde revela momentos bastantes tristes de celebraciones del pasado, demostrando que incluso en las más altas puedes tocar fondo.

"Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho, no era consciente de nada", confesó Palacios.

Palacios también afirma que ha estado muy cerca del mundo de las drogas, desde muy joven, incluso ingresando varias veces a centros de rehabilitación. La caída en cuestión sucedió cuando el jugador logró ser campeón con el Bucaramanga en la B del fútbol colombiano, en el 2020: “me levanté en una clínica, le digo a mi esposa que qué hago ahí y ella me dice me había lanzado de un cuarto piso y no lo podía creer. Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho, no era consciente de nada.

Las personas con las que estaba en ese momento, me dijeron que yo había empezado a actuar raro y me tiré, pensando que ellas me iban a hacer daño, estaba en un trance de pánico y me lancé. No sé cómo estoy vivo, porque yo caí en pavimento. Cuando me levanto de la clínica, el hueso de la cadera estaba hacia arriba, casi que se sale de la piel. En ese momento, me vi y dije: ‘¿Qué hice con mi vida?’”, le dijo Palacios al ‘Gol Caracol’.

En ese momento, Jair decidió alejarse de las canchas para llevar una vida normal en Estados Unidos, luego de participar en varios procesos de Rehabilitación.