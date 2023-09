¿No vuelve?: Radamel Falcao y el inicio del adiós a la selección Colombia

El año anterior, El Tigre no alcanzó ni siquiera 600 minutos. No marca goles desde hace 10 meses. Sin ritmo de competencia ni su mejor versión futbolística, a Falcao le tocará ver por televisión los partidos de la Selección.

Y la noticia sí que cae por sorpresa a la familia del fútbol toda vez que en esta oportunidad, el delantero samario, máximo anotador histórico de Colombia, con 36 goles, no se encuentra lesionado.

Es el comienzo del adiós de un grande, seguro que sí. Falcao García no está en la convocatoria de la selección Colombia, que este 7 de septiembre inicia en Barranquilla, ante Venezuela su participación en las Eliminatorias Sudamericanas de Fútbol con miras al Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

No ve muchas posibilidades de sumar minutos en el Rayo Vallecano. Algunos medios dicen que Radamel se ofreció al River Plate, de Argentina, pero no habría tenido el visto bueno del técnico. Su panorama futbolístico no pinta bien al menos en el balompié de alto rendimiento.