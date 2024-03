¡Nunca es tarde! Rangers de Texas firmó a Alejandro Chiquillo

Nunca es tarde para firmar a un prospecto. El caso del pelotero cartagenero Alejandro Chiquillo es especial porque a sus 21 años logró que los Rangers de Texas lo firmara, algo que es poco común en la MLB.

Si señores. Alejandro ya hace parte del equipo texano y eso lo tiene muy feliz. Como se dice popularmente ‘ya lo estaba dejando el tren’, pero gracias a su gran talento pudo seducir a los caza-talentos de Texas, entre ellos a Hamilton Sarabia, hoy gerente deportivo del equipo Caimanes de Barranquilla.

“Alejandro Chiquillo y Réiver Sanmartín tienen una historia muy similar y quiero repetirla viendo jugar a Alejandro en Grandes Ligas. No me importa su edad, si hay talento de impacto y tiene el perfil de lo que quiere Texas, le damos el visto bueno”, expresó Hamilton Sarabia. Lea aquí: Mike Tyson volverá a pelear, lo hará ante Jake Paul

Sarabia explicó que Chiquillo fue llevado al campamento de Caimanes de Barranquilla y se ganó un cupo en el equipo, y eso impresionó al mánager José Mosquera y al instructor de lanzadores Renny Duarte.

“Esa fue una excelente oportunidad para que Alejandro demostrará que podría lanzar a un nivel alto”, indicó Sarabia.

Alejandro Chiquillo estuvo en diez partidos con los Caimanes en la pasada temporada del béisbol profesional, donde lanzó 4.2 entradas, le pegaron dos hits, le fabricaron dos carreras limpias y su Era fue de 4.15.

Ahora mismo está en República Dominicana haciendo los entrenamientos de pretemporada con su organización.

¿Como se siente después de haber firmado con Texas?

-Demasiado contento por la oportunidad que me dio la organización de Texas y el señor Hamilton Sarabia.

¿Le sorprendió el hecho de haber firmado con la edad de 21 años?

-No fue sorpresa fue alegría al ver que todo mi esfuerzo valió la pena y a pesar de tener 21 años siempre creí en mi, en mis condiciones, y gracias al apoyo de mi familia y entrenadores empieza una de mis metas.

¿Por qué cree que lo firmó Texas?

-Por mis habilidades, constancia, esfuerzo y disciplina.

¿Qué características tiene como lanzador?

-Buena resistencia muscular, fuerza, agilidad y destreza

¿Se considera abridor o relevista?

-Abridor.

¿Cómo le ha ido en los campos de entrenamiento?

-Me he sentido bien, es una bonita experiencia y me he acoplado muy bien al equipo.

¿Cuál es su lanzamiento más dominante ?

-El slider.

¡Cuáles fueron los clubes donde jugaste en Cartagena?

-En Primera Categoría con el equipo Sincerín y como profesional en Caimanes de Barranquilla