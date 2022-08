Oficial: El colombiano Egan Bernal vuelve a competir

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, volverá a competir en la Vuelta a Dinamarca este martes 16 de agosto, ocho meses después de su grave accidente de entrenamiento sufrido en Colombia el pasado 24 de enero. “El equipo médico del Ineos Grenadiers ha dado el visto bueno al colombiano para que vuelva a competir, por lo que Bernal (Cundinamarca, 25 años) se muestra “encantado” de poder dar este importante paso y alinearse junto a sus compañeros en Dinamarca. “Después de lo que me pasó en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a correr con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y el viaje que he emprendido desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré”, señala Bernal. El ciclista colombiano destaca el apoyo que ha recibido de su familia, novia, el equipo y los seguidores.