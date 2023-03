¡Ojo! Investigan a estrella del PSG por violación

El medio confirma que la chica tiene 23 años, y que ella misma aseguró que el futbolista la violó, aunque no presentó denuncia alguna. Le puede interesar: Futbolista volvió con la mujer que lo denunció por violación y esperan un hijo

Le Parisien, es uno de los diarios europeos que siempre tiene informado a la sociedad en general de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, no solo de Francia si no del balompié en general. Ellos aseguran que la chica es quién busca al atleta a través de las redes sociales, el pasado 16 de enero y lo contacta.

El pasado sábado 25 de enero el futbolista tenia que concentrarse con su club debido al importante encuentro del domingo donde se jugaba el clásico francés frente a Olympique de Marsella. La estrella parisina sufría una lesión en el cuádriceps y por eso no pudo asistir al encuentro. Al saberse esto, el deportista no tendría cuartada para no estar en el lugar de los hechos. Le puede interesar: Video: Jugador rompe las indicaciones que el técnico mandó a la cancha

Según se informa, el jugador le pagó el transporte para que ella fuera a la mansión del profesional, aprovechando que el estaba solo al no estar en el recinto su mujer, la actriz Hiba Abouk y sus dos hijos.