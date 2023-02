¡Ojo Reyes! El técnico mundialista que podría llegar a Junior

Junior de Barranquilla es el equipo que más poder económico tiene en el fútbol colombiano, contrató a grandes jugadores y antes de arrancar el torneo, era el gran favorito para ganar el campeonato, sin embargo, los buenos resultados no se han dado, por ahora. En cuatro fechas jugadas, el cuadro tiburón no conoce la victoria, ya que acumula tres empates y una derrota. Ante esta mala racha, ya en Barranquilla se manejan los rumores de una posible salida del técnico Arturo Reyes, quien no ha puesto a jugar como un relojito a sus dirigidos. Lea aquí: ¿Cómo lo hizo? Peligroso abusador sexual se escapó de la Cárcel de Ternera

Hay versiones, de que un técnico extranjero y que dirigió a la Selección de Ecuador en el pasado Mundial de Qatar 2022, seria el reemplazo de Reyes. Estamos hablando del argentino Gustavo Alfaro, un entrenador con gran experiencia y un viejo conocido en el fútbol nacional. Se dice que Alfaro también es pretendido por la Selección de Uruguay, aunque le sonaría la idea de llegar a Colombia. Reyes tiene contrato vigente hasta diciembre del presente año, por lo que su salida del club no sería tan fácil. Ya la hinchada está cuestionando su trabajo en el banco rojiblanco.