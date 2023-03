¿Para Asia? Este sería el nuevo equipo de Radamel Falcao

No es una posibilidad lejana. Radamel Falcao García, uno de los mejores jugadores colombianos de toda la historia, podría cambiar de club en los próximos días. El Tigre no atraviesa un buen momento en el Rayo Vallecano, equipo de la primera división en España, en donde es habitual suplente. Ante esta situación, el delantero colombiano ha sonado para llegar una liga exótica. Se trata del fútbol de Malasia, en donde Johor Darul Takzim, más conocido como JDT, estaría interesado en sus servicios. Este es el club más grande de ese país y quiere los goles de Falcao. Lea aquí: ¡Juega mucho!: El joven cartagenero que llegó al Once Caldas pidiendo vía