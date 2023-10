“Para mi está muerto”, exesposa del brasileño Dani Alves

La situación del famoso futbolista brasileño Dani Alves, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual, se ha vuelto aún más complicada con las sorprendentes declaraciones de su exesposa, Dinorah Santana. Alves permanece en prisión en la cárcel Brians 2 de Barcelona mientras espera su juicio por el caso de supuesto abuso sexual a una joven en una discoteca. Lea aquí: Caracol ‘goleó’ a RCN en el rating del partido Colombia vs. Uruguay

El revuelo se desató cuando Santana, la primera mujer de Alves y madre de sus hijos, expresó públicamente que retiraba su apoyo al futbolista debido a la sensación de haber sido utilizada por él. En una entrevista para el programa “Cuatro al día,“ Santana manifestó su enfado y declaró: “Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he provocado escándalos...”

Santana también afirmó que el apoyo que brindó a Alves en un principio fue dirigido por el jugador. “Todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto..., vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto...’”.