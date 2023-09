¡Para no creer!: Jugador es acusado por cuatro mujeres de embarazarlas al mismo tiempo

“Me hice una ecografía y le envié las fotos como se ve en las capturas de pantalla. Y a partir de ahí todo se ha deshecho (...). Él quiere pagarme para que interrumpa mi embarazo y, por la captura de la conversación con la otra madre de su bebé, también quiere que interrumpa ese”, dijo la primera denunciante, quien en el video que publicó, adjuntó los chats que tiene con el resto de las perjudicadas. “Él me hizo lo mismo! Tendrá otro bebé el próximo mes. Mi consejo es mantener el asunto fuera de Internet. Todo lo que hará es hablar mal y mentir, simple”, reconoció otra de las embarazadas.

La primera mujer que se atrevió a contar lo que vive con esta estrella de la NFL, agregó: “Está molesto porque no puede pagar para salir de esto. Manténganse alejadas, damas, no tiene en cuenta a ninguna con la que se involucra. Si estás embarazada de él, no sientas necesidad de comunicarte conmigo. No tengo relación con este hombre y realmente no me importa”.

Sin embargo, dejó claro que si el deportista continúa acosándola para que frene el embarazo, tomará drásticas medidas.

“Si sigo siendo acosada por él o por cualquier persona involucrada con él, emprenderé acciones legales para protegerme a mí y a mi bebé por nacer”.