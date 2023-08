Pereira, el mejor espejo para un Real Cartagena sin norte

Pereira le ha dado una buena demostración al fútbol colombiano. Trabajando serio, con planificación, de manera organizada y creyendo en los procesos le ha bastado para crecer y de qué manera en el balompié profesional.

No es casualidad lo que le sucede al equipo pereirano. No lo es. En la vida, como en el deporte, las cosas no se dan porque sí. Hay que trabajar bien para tener más chances de avanzar y lograr los propósitos.