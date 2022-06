Polémica: DIM pretendía que Envigado se dejara ganar

El duelo entre Envigado y Medellín en el Polideportivo Sur estuvo emotivo, luchado y muy disputado no solo en la cancha sino en la tribuna, que le reclamó a los locales, “por no dejarse ganar al DIM”. Le puede interesar: Junior vence a Millonarios y se mete en la pelea

Tras el pitazo final y el 0-0 que no beneficiaba a ninguno de los dos equipos, los reclamos continuaron.

Primero, Julio Comesaña mencionó: "digo, con todo respeto, qué bueno que así como Envigado nos jugó lo hubiese hecho en los duelos anteriores, porque se jugaron una final, y no pudimos concretar el gol".

Alberto Suárez, por su parte, quien es más temperamental, envió un mensaje directo. “Quiero decirle a Pardo que a mí me paga el Envigado y no el Medellín, y no tiene por qué venirme a increpar porque no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y tiene que ser leal, yo creo que la organización del torneo invierte cientos de millones de dólares como para que unos equipos vengan y amañen un resultado y se tiren una competencia, eso yo no lo voy a permitir”.