¿Por qué Reynaldo Rodríguez no fue Grandes Ligas?, el pelotero lo explica

Reynaldo Rodríguez, cualquier torneo que juegue, da tabla, un rendimiento que ha sido elogiado por amantes de la pelota caliente. Este cartagenero fue el mejor bateador de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, en donde nuestra Selección quedó eliminada. “El Chencho”, como le dicen, bateó para .313, con 16 turnos al bate en cuatro partidos. Conectó cinco imparables, entre esos un doble y un cuadrangular. Impulsó cinco rayitas en lo que fue, probablemente, su último Clásico. Lea aquí: ¡Doloroso!: Colombia, último y sin cupo directo al próximo Clásico Mundial

El primera base se viene destacando, no solo con la Selección, también en las ligas extranjeras como la de México y Venezuela, además sus batazos han sido premiados en varias Series del Caribe.

Pese a su gran poder, Rodríguez nunca llegó a las Grandes Ligas, con los Mellizos de Minnesota jugó por varias temporadas en Triple A, pero no se “tomó el tinto” en Las Mayores, como se dice en el ambiente beisbolero. Su no llegada la cumbre es lo que se cuestionan muchos aficionados, pues no entienden cómo un pelotero de gran nivel, no tuvo la oportunidad de debutar en el mejor béisbol del mundo.