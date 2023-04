¿Qué castigo afrontarían los jugadores del Caldas acusados de extorsión?

La audiencia en la que se definirá la libertad de los tres jugadores del Once Caldas estaba programada para las 10:00 de la mañana de este martes. Los juveniles deberán responderle a la justicia por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión a una estudiante española. Será un juez de la república quien defina si los deportistas deben ir o no a prisión.

El Gaula de la Policía detalló que los jóvenes, inicialmente, pidieron un millón de pesos a cambio de devolver el iPhone. Después bajaron la tarifa a la mitad.

Los deportistas no tenían antecedentes y tampoco anotaciones penales. La investigación arrojó que eran inexpertos y que este era el primer crimen que cometían.

"Normalmente, por no tener antecedentes y porque no son un peligro para la sociedad el juez puede determinar que no vayan a prisión. Eso lo tendrá que determinar el juez, pero en estos casos se toman otro tipo de medidas de aseguramientos", explicó el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía Nacional en Blu Radio.

En todo caso, el artículo 244 del Código Penal establece penas que pueden ir hasta los 288 meses en prisión para quienes cometan el delito de extorsión. Además, establece multas económicas que pueden ir entre los 800 y 1.800 salarios mínimos.