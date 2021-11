Qué debe hacer la selección Colombia para ir al Mundial de Catar 2022

Seguimos dando ventajas, cada vez más se agotan más las posibilidades de lograr el cupo a Catar, que a decir verdad hoy se ve bien lejos. Comenzamos a depender en cierta forma de otros resultados y eso no es bueno.

El próximo martes, ante Paraguay, en Barranquilla, Colombia está en la obligación de ganar sí o sí porque de lo contrario tendremos que ir bajándonos de la nube y resignando las opciones de clasificar al tercer mundial consecutivo. Lea aquí: Así vimos a la selección Colombia en el revés ante Brasil

¿Qué se debe hacer?

Ganar. Ese es el verbo que deberá conjugar Colombia en casi todos los partidos que le restan para así clasificar a la cita orbital.

Colombia debe ganar los tres partidos que le restan como local (Paraguay, Perú y Bolivia) y derrotar a Venezuela en la última fecha como visitante.

Así llegaría a 28 puntos que le darían para estar al menos en el repechaje. El otro partido de Colombia es ante Argentina, de visitante, pero ese no entra en las cuentas para sumar, aunque ojalá y se pudiera correr con esa suerte. Lea aquí: La eliminatoria más apretada: 4 puntos entre el cuarto y el noveno

Poco margen de error

La Tricolor ya tiene poco margen de error. En el papel Paraguay, Perú y Bolivia, en casa, son ganables, pero los partidos hay que jugarlos y Colombia no puede empatar o perder en Barranquilla con ninguno de ellos. Argentina, de visitante, no será nada fácil y qué decir de Venezuela, siempre listo para amargarnos la vida.

Se necesita más

Sin ambición ni liderazgo. Así jugó Colombia ante Brasil, en la derrota 1-0 en Sao Paulo, en desarrollo de las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial de Catar 2022.

No se le puede ganar a Brasil si no se le ataca, si no hay líderes, que con su juego contagie a los demás. Eso es así.

Había que sumar al menos un punto ante Brasil y no se pudo. El panorama en la tabla de posiciones preocupa y mucho a falta de cinco jornadas de conocerse quiénes serán las selecciones que por Sudamérica irán al Mundial de Catar 2022.

¿Qué nos pasa?

Pero cómo pensar seriamente en ir al Mundial si Colombia no hace goles y así sí que es difícil ilusionarse.

Colombia ya lleva 376 minutos sin convertir y eso, a estas alturas, resulta más que preocupante.

Muy defensivos

El fútbol de Colombia a través del tiempo se ha caracterizado por ser alegre, siempre en pro del espectáculo y del gol, pero con el técnico Reinaldo Rueda a los jugadores se les ve más pendiente de marcar, de quitar balones que de generar situaciones de riesgo que lo lleven a conseguir puntos. La Colombia de hoy es exageradamente defensiva y las victorias, que se necesitan urgente, se logran atacando.

Sin brújula

Colombia está sin brújula, sin elaboración de juego, no hay quien filtre una pelota clara para gol, tampoco aparece el que gane por la raya y meta un buen centro. Los goles también están ausentes es porque hoy se originan muy pocas situaciones de riesgo.

James no está

James físicamente no está, se le ve trotando y sin ritmo, a Quintero no lo llamaron y hoy se podría decir que Rueda debería llamar a Teo Gutiérrez, Jarlan Barrera o al que considere que puede darle un plus a la selección en la construcción de las jugadas.

A sacudirse

La única opción que hay es sacudirse, pellizcarse, no hay de otra. Levantar la cara, sudar la camiseta, luchar y ser eficaces. Ese es el camino.