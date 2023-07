¿Que pasa? La montaña, verdugo de los ciclistas colombianos en el Tour

Se supone que el terreno ideal para los ciclistas colombianos es la alta montaña, porque están acostumbrados a recorrerla en el territorio nacional y sus mayores gestas en el ciclismo internacional también han coincidido con los míticos altos. Sin embargo, en el actual Tour de Francia, parecen haberse enemistado con ella. Le puede interesar: Bolívar noquea a Sucre y retiene el título Sub-10

Este domingo fue prueba de ello, cuando se pensaba que tendrían una excelente figuración en el mítico alto del Puy de Dôme, por el contrario, esta cima fue inclemente con ellos y la mayoría perdió posiciones en la general. Incluido, Egan Bernal, quien entró en la posición 41 y se alejó de los 20 mejores de la clasificación, quedando 31 en la tabla principal.

“Esta carrera, en lo personal, me va a servir muchísimo, es otro nivel , estoy haciendo unos esfuerzos que entrenando no iba a poder lograr, hace mucho que no me retaba así. Es el Tour, este es el máximo nivel, así que nada mejor que esto para dar un paso más. Espero asimilar muy bien la carga, este lunes descansar a tope y encarar con la mejor actitud lo que resta de la competencia”, fueron las palabras de Egan en los micrófonos de Espn al finalizar la etapa 9.