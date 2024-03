¡Que reine la paz! Mary Porto-Geiny Pájaro y las reflexiones tras su incidente

Sobre el empujón que le da a Porto comenta: “No es justo que me tengan que juzgar por 5 segundos de prueba cuando en dos ocasiones fui agredida, en la recta final gané la prueba, pero la deportista 142 (Mary Porto) en un movimiento intencional e imprudente me empuja hacia la baranda haciendo que me desestabilice. Me disculpo por todos los presentes que estaban en el escenario, estas acciones no me representan, me disculpo”, comentó Pájaro.

Geiny Pájaro es desde hace varios años considerada la mejor patinadora de Colombia, en la modalidad velocidad, ganadora de múltiples títulos mundiales. Porto también suma un título del mundo.

Las dos cometieron faltas y fueron descalificadas de la competencia.