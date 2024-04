Real Cartagena debe sacar su jerarquía ante Real Soacha: Alberto Suárez

Alberto Suárez habla con mucho amor sobre lo que siente por el Real Cartagena, equipo que recibe este domingo, , a las 4 de la tarde, en el Jaime Morón a Real Soacha, en la décimo primera fecha del Torneo de la Primera B.

Tiene un gran compromiso con los cartageneros, con la Alcaldía, con la Gobernación de Bolívar y consigo mismo. Cree firmemente en sus condiciones y confía en lograr la gran meta trazada: obtener el cupo de regreso a la Primera División. Sabe que en la Heroica se le medirá y evaluará por esto.

“Haber alternado la nómina en el juego ante Huila por la Copa Colombia nos permite llegar al juego ante Real Soacha con el grupo recuperado y eso es altamente positivo. Sumar en Neiva no se cumplió , pero la serie está abierta y la vamos a disputar en su momento”, dijo Suárez.

Sobre el cotejo ante Real Soacha agregó que: “Este partido es fundamental porque es ante nuestra hinchada, porque de locales tenemos que ser lo suficientemente fuertes para sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque queremos consolidarnos en la clasificación y porque Real tiene que ser ganador, ese es el compromiso”. Atención: Cristian Marrugo regresa a las canchas y jugará ante Real Cundinamarca

¿Hay que ganar sí o sí?

- Tenemos compromiso con el Alcalde, con el Gobernador, con quienes nos vienen apoyando, así que ese partido no se negocia, es importante y decisivo.

¿Qué conoce sobre Real Soacha?

- Es un equipo duro, fuerte, de gran tamaño, mucha velocidad por la banda, una nómina que ha tenido continuidad y bien dirigida por un cuerpo técnico joven, pero con muchos valores. Es un partido típico de la B, complejo entre dos equipos obligados a ganar. Real debe sacar su jerarquía y sumar tres puntos que no van a hacer para nada fácil, seguramente deberemos trabajar muy duro para ganar.

Tiene una gran nómina, pero ¿qué lo deja tranquilo en estos momentos?

- Me deja tranquilo que ya regresa Diego Osío, que Juan Camilo Angulo está entrenando, Cristian Marrugo se acerca al grupo y él es jerarquía real. Eso suma muchas cosas positivas. Me deja tranquilo Miguel Murillo, quien es el goleador del equipo y le aporta mucho al grupo. Me tranquiliza lo de Rivas, un jugador que aporta mucho a la ofensiva y me deja tranquilo el compromiso de los jugadores de la región. Son cosas para valorar. ¡Tiene en la mira a Soacha!: Real Cartagena, con ganas de jugar mejor

¿Qué lo intranquiliza hoy?

-Los técnicos no nos podemos confiar, tengo el compromiso de llegar a los cuadrangulares en un excelente estado, me intranquiliza ver tanta angustia en la ciudad, la gente no ha entendido que el ascenso se da el diciembre. Entendemos igual que debemos luchar por ese torneo a mitad de año, para mí la afición es muy importante, yo trabajo, lucho, me esfuerzo y peleo porque quiero ganar para la hinchada.

¿Cuál es el mensaje para los cartageneros?

- Me duele cuando de alguna forma en Cartagena hablan mal de mí, yo soy una persona honesta, transparente, quiero que se olviden de la historia y disfrutemos de este presente. Me encanta sentir el apoyo político en general, de todos los cartageneros, yo sé que tengo que cumplirles y trabajo todos los días para alcanzar las metas.