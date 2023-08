Real Cartagena, por tres puntos más que enamoren a su aficionados

Real Cartagena sale al ruedo con la intención de hacer valer su condición de local este domingo cuando reciba a las 4 de la tarde a Bogotá, en la quinta jornada del Torneo de la Primera B.

Ganar es la obligación, agradar con su juego a la afición también es prioridad. El auriverde no tiene otra opción distinta a la de hacer respetar su casa.

“Bueno ya el equipo venció a Boca Juniors en casa la fecha pasada, la idea es seguir siendo fuerte de local, aquí no se puede ceder más terreno, yo quiero ver a un Real guerrero y ganador esta temporada”, dijo Pablo Badel, un aficionado que aseguró: “voy con todo para el estadio, espero que los jugadores del auriverde no me vayan a quedar mal”.

Santiago Gómez, goleador del Real, afirmó que el equipo está fuerte y motivado pensando en la victoria.

“El equipo está bien y con muchas ganas, individualmente quiero aportar mi granito de arena para que Real sume tres puntos”. Juanfer Quintero debutó con Racing y dio algunas pinceladas

Gómez necesita que le suministren más balones claros en el área para poder definir los juegos.

Y para eso el volante Mario Ramírez se ha entrenado con todo en la semana. Quiere rendir al máximo nivel ante Bogotá.