Real Cartagena: Rendón se ‘fuma la pipa de la paz’ con periodista deportivo

En medio de la felicidad del triunfo ante Valledupar, que situó al equipo cartagenero quinto, con 7 puntos, Aguirre comenta que a la salida del baño se encontró con Rendón y tuvo un diálogo espontáneo con el dirigente y llegó la reconciliación. Sí. Se fumaron la pipa de la paz.

“El señor Rodrigo Alejandro Rendón me dijo que quería hacer las paces conmigo, que no tenía nada en contra de mí, yo acepté y le dije que contra él en lo personal no tenía nada en contra. La enseñanza que me deja el acercamiento con el dirigente es que el fútbol se debe llevar en paz, hay que pensar en el equipo, en la ciudad, trabajar juntos para alcanzar las metas”, dijo Aguirre.

El periodista deportivo y narrador, uno de los que más ha acompañado al Real cuando el plantel juega afuera, agregó: “Hay que buscar la paz, no estamos en tiempos de guardar rencores ni odios”.

El acto ha sido visto con buenos ojos, toda vez que el fútbol es para dar alegrías, unir a la gente, disfrutar e invitar a la reconciliación.

Al respecto, Rendón afirmó que: “Me pareció importante acercarme a El Buzo, me salió del corazón, uno tiene que perdonar y seguir adelante, ese el camino de la verdadera felicidad al interior de cada persona. Al final, las personas pueden arreglar sus diferencias, fue muy bueno hablar con Aguirre, estrecharle la mano y hacer borrón y cuenta nueva”.