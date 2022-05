Real Cartagena tiene a sus hinchas con la moral por el piso

La vergonzosa derrota 4-0 de Real Cartagena ante Llaneros en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Primera B ha generado cualquier cantidad de críticas de los aficionados que asistieron al Jaime Morón para ver la penosa presentación del equipo auriverde. Lea aquí: Real Cartagena, goleado y humillado por Llaneros en el Jaime Morón

Víctor Méndez, aficionado que no se pierde un solo juego de Real, se despachó. “Uno puede querer mucho a este equipo, pero con este tipo de presentaciones me dan es ganas de llorar. Vi un equipo sin ideas para atacar y muy desordenado. Ganar el cupo para ir a la final, con esto que vi, para mí está descartado”.

Méndez agregó que: “el señor Stiven Sánchez, extécnico de Real, que venga y le dé la cara a la hinchada y diga qué sucedió realmente. Si peleó con varios de los jugadores que lo diga, si peleó con los directivos que lo diga, si tiene ofertas de otro club que lo diga. Dejó el barco tirado y eso no se hace. Los directivos si son serios también debieron evitar que se fuera el técnico. Eso sí, los jugadores no se salvan, fueron un desastre, así como jugaron no le ganan a nadie ni con Sánchez, ni con Óscar Passo, quien apenas viene llegando, ni con ningún otro. Mi moral está contra el piso”.

José Quessep, otro de los aficionados que asistió al estadio, agregó que: “esto es más de lo mismo, todos los años es el mismo cuento, llegamos a las finales y el equipo por alguna u otra razón se desinfla. Juegan con nuestras ilusiones, eso no se hace, yo no sentí el gran compromiso de los jugadores en el partido ante Llaneros”.

Adriano Contreras, otro hincha doliente del Real, agregó: “es verdad que el equipo había sumado puntos importantes, sobre todo de visitante, pero a mí nunca me ha gustado el funcionamiento del plantel. Yo le tenía más fe al Real anterior, pero no sé qué pasa cuando se llega a esta instancia, parece que no quisieran ascender y la ciudad lo que necesita es tener un equipo que los represente en la A”.

Méndez, Quesepp y Contreras representan el dolor del hincha cartagenero, ese que ve cómo pasan los años, 10 en total, y su equipo amado sigue en la Primera B sin mostrar un interés marcado por lograr el retorno a la Primera División. Cartagena necesita que la A vuelva.