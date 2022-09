Real Cartagena y el sufrimiento de otro hincha que explotó en redes

Hubert Bodhert fue otro de los técnicos queridos por la afición

El aficionado fue más allá y aseguró que las metas del club no son las que quiere el hincha. “El objetivo de los dueños llámese Rendón o Colombiagol no es subir a la categoría máxima del fútbol colombiano, por eso traen personas que se dejen imponer su juego (trampa), a Óscar Passo lo aprecio mucho como amigo y ex compañero de equipo, pero están quemando el proceso que venía haciendo como técnico”.

“¡Qué se vayan!”

Tras 10 años consecutivos en la B y la pésima campaña, en la que apenas suma 6 de 33 puntos posibles, Lozada, en representación de la hinchada, hizo una solicitud.

“Ojalá y pueda llegar a la ciudad un equipo nuevo o se vayan de la ciudad los actuales propietarios, este es un equipo a espaldas de la hinchada decidiendo jugar a puertas cerradas, cuando la motivación de un equipo es el público, los equipos se beneficia de las taquillas y si el equipo no quiere la hinchada en el estadio estaría bien que se busquen otra plaza”, recalcó.

“Algún día soñé con jugar en el Real Cartagena”

Recordó cómo comenzó el amor por el equipo de su ciudad. “Empecé a ser hincha de este equipo desde que mi madre empezó a llevarme al estadio y me emocioné, habían comprado la ficha del antiguo Sporting de Barranquilla y le cambiaron el nombre a Real Cartagena, donde en algún momento soñé jugar como profesional no solo yo sino una cantidad de jóvenes cartageneros, quienes se han visto afectados por la mediocridad de los directivos. Algunos de los ex jugadores y ex técnicos tienen demandas contra el equipo, pero no pasa nada de parte de las autoridades locales o las entidades rectoras del fútbol. Ojalá algún día cese la horrible noche para Real Cartagena”, concluye.

Visita a Atlético

Real viene de caer 2-0 ante Llaneros, en calidad de visitante. Este jueves, Real visita a Atlético en Cali para ponerse al día con la primera fecha del campeonato.