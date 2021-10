Reiver Sanmartín, ejemplo de perseverancia

Reiver Sanmartín exhibe una humildad sin límites. Y es un agradecido de Dios, que lo ha guiado lentamente para hacer realidad sus sueños.

Esos sueños que comenzaron a gestarse desde niño, allá en Marialabaja y luego en Cartagena, viendo jugar a su padre José Sanmartín, quien fue uno de los buenos lanzadores de Bolívar.

A Reiver (tiene 25 años, nació el 15 de abril de 1996) le tocó duro, pero con su disciplina, talento y perseverancia, derrotó todos los obstáculos y va camino a noquear la pobreza.

Su brazo zurdo, prodigioso, hizo historia el lunes al debutar en Grandes Ligas con un histórico triunfo, tirando cinco entradas y dos tercios, para llevar a los Rojos de Cincinnati a una victoria 13-1 sobre losa Piratas de Pittsburgh.

Fue un día histórico para Colombia, ya que llegaba su Grandes Ligas número 28. Su nombre ya está en la historia. Él todavía no se lo cree que está en Grandes Ligas, se pellizca y se dice interiormente: “caballo, estás aquí, lo lograste”.

Reiver recuerda el domingo 26 de septiembre cuando el mánager del equipo Triple A Pat Kelly le dio la gran noticia.

“A mí me tocaba abrir el día siguiente. Él me llama a la oficina y me dice que yo tenía problemas con una prueba de dopaje y que no podía abrir ese día”.

¿Y se asustó?

-¡Qué si me asusté!. Yo temblaba. No podía ser. Luego me dijo que si me parecía bien abrir al día siguiente. Yo le dije que cómo iba abrir si el lunes era día libre en Triple A. Me respondió: Sí, vas a abrir, pero no en Triple A, sino en Grandes Ligas. Me miró con alegría y me dijo: felicidades vas para el show. Así fue ese momento. Son de los días más felices de mi vida.

¿Qué pensó en ese momento?

-La verdad, no me lo creía, sentí mucha alegría, sentimientos encontrados, ganas de llorar de felicidad.

¿A quién llamó en Colombia?

-A mi papá y mi mamá, se pusieron a llorar recordando cómo empezó todo. Mi papá me dijo: yo sabía que Dios te iba a ayudar para cumplir tu sueño.

¿Cómo fue el día de su debut?

-En realidad me sentí un poco nervioso al saber que iba a lanzar en Grandes Ligas, pero también estaba ansioso por hacerlo. Yo cuando llegué a Cincinnati aún no me lo creía y era por que siempre me decía que hasta yo no lanzar una pelota en Grandes Ligas no me lo iba a creer. Me sentí muy cómodo durante el juego, la alegría fue después que vi tantos mensajes y videos en las redes sociales, entonces me dije: de verdad lo logré, ese soy yo lanzando en Grandes Ligas.

¿Cuál es su mejor lanzamiento?

-La recta, que ya la tengo sobre 92 millas.

¿Cuándo lanza el segundo juego?

-El domingo (hoy), voy por mi segundo triunfo en Grandes Ligas y otra vez contra los Piratas.

¿Un consejo a los niños?

-Que no pierdan las esperanzas de cumplir sus sueños, que los sueños se hacen realidad, que tengan disciplina eso es muy importante en este deporte. Pero en ese proceso los padres deben apoyar a los pelaos.

¿El entrenador, que siempre lo ha ayudado?

-Hamilton Sarabia, siempre me ayudó y me dio consejos.