Marriaga sueña con derrotar a Shakur Stevenson y ganar el título mundial pluma

Miguel Marriagaa tiene ahora su centro de entrenamiento en México, en donde trabaja a todo vapor para hacer realidad su sueño: conquistar el título mundial pluma de la OMB.

Marriaga buscará la corona de las 126 libras el próximo 14 de marzo en Nueva York ante el monarca estadounidense Shakur Stevenson.

El arjonero, de 33 años, con foja de 34 peleas, 31 victorias, 26 por nocaut y 3 derrotas, sabe que esta podría ser su última oportunidad de título mundial. Por eso trabaja, como siempre, con disciplina y aferrado a sus experiencia para hacer realidad ese sueño.

Stevenson tiene 22 años, pero con una amplia carrera en el amateurismo. Ganó para EE.UU. la medalla de plata en la división del peso gallo en los Olímpicos de Río 2016. En la rama profesional tiene un palmarés de 13 combates, 7 nocaut.

Marriaga sabe que Stevenson no será una perita en dulce, por eso trabaja a doble jornada para regresar a Cartagena con ese soñado fajín.

¿Cómo va su preparación?

-Excelente, gracias a Dios. La iniciamos en Cartagena y la estamos terminando en México. Hemos corrido fuerte en las montañas con un frío tenaz. Lo que falta es poco para estar ready para este combate.

¿Cuánto pesa hoy?

-Estoy en 133 libras, es favorable, creo que todo va en forma gradual, me mantengo muy cerca del peso.

Ha visto videos del campeón, ¿cómo se le gana?

-He visto muchos videos, es un peleador muy escurridizo, corre mucho y es rápido. Estoy trabajando para contarrestarle la velocidad. Lo más importante es que tengo la mente positiva, al 100%, estoy optimista y con Dios. A él se le gana presionándolo durante toda la pelea.

¿Ya usted conoce el dolor de la derrota en las tres oportunidades fallidas, cree que esta vez la cuarta será la vencida?

-Sí, han sido muy dolorosas esas tres derrotas por título mundial. Me dolió la derrota contra el mexicano Óscar Valdez, no me sentí perdedor, pero él era local y la empresa organizaba la pelea. Creo que la preparación va de la mejor forma y esta vez vamos a celebrar.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del campeón?

- Su fortaleza es la velocidad, corre mucho, pero estamos trabajando fuerte para contrarrestar esa parte y ganarle. Debilidades, creo que no es un pegador nato.

¿De las tres derrotas por título mundial, cuál cree que estuvo más cerca de ganar y por qué no la ganó?

-Como te dije, contra Valdez, no me sentí perdedor. La tuve, pero se me escapó, no ataqué, pero creo que esta será la vencida.

¿Quiénes lo ayudarán en la esquina?

-Estará Samuel Gómez, con su sapiencia vamos a ganar. Y en los entrenamientos me ayudó en Cartagena, Martín Valdes y José de la Cruz Zúñiga. Y acá en México, Memo, Alejandro Galindo. Tengo un grupo bueno y con la gracia de Dios vamos a ganar.

¿Un mensaje para todos sus seguidores en Arjona y Cartagena?

-Que nos se pueden perder esta pelea el 14. Que me envíen energías positivas porque las voy a necesitar.

Usted cree que le faltó agresividad en las tres peleas de título mundial, ¿no pasará lo mismo esta vez?

-Lo reconozco, me ha faltado agresividad, sobre todo cuando peleé contra el jamaiqueino Nicholas Walters. Con Valdez también. Espero tener más hambre de triunfo esta vez.