¡Se retira!: un grande del fútbol americano dice adiós, ¿esta vez es para siempre?

Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero. No seré prolijo. Solo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado”.

Tom Brady

En 2020, se unió a los Buccaneers y ganó su séptimo Super Bowl. Pasó sus últimos tres años con Tampa Bay, llevándolos a los playoffs en cada una de esas temporadas.

“Creo que he dejado constancia docenas de veces diciendo que no hay mariscal de campo que prefiera tener a Tom Brady, y todavía me siento así”, dijo Belichick en 2021, poco antes de que Tampa Bay, con Brady, llegara a New Inglaterra y venció a los Patriots en un juego denominado “The Return”. “Tuve mucha suerte de tener a Tom como mariscal de campo, para entrenarlo, y fue tan bueno como cualquier entrenador podría pedir”.

Brady ha ganado tres premios MVP de la NFL, ha sido parte del primer equipo All-Pro tres veces y ha sido seleccionado para el Pro Bowl 15 veces.

Brady y la supermodelo Gisele Bündchen finalizaron su divorcio el otoño pasado, durante la temporada de los Bucs. Terminó un matrimonio de 13 años entre dos superestrellas que alcanzaron respectivamente los pináculos del fútbol y la moda.

Se anunció el año pasado que cuando Brady se retire de jugar, se uniría a Fox Sports como analista de televisión en un contrato de 10 años y $375 millones.