Selección Colombia, sin fútbol ni goles y casi eliminada

¿Por qué perdimos?

4. Las pocas que nos quedaron no las metimos. Más de lo mismo. Colombia no tiene gol.

1. No fuimos valientes, no mostramos carácter ni personalidad en ningún pasaje del partido.

La reflexión

Lo bueno

Lo malo

Lo feo

- El premio a lo feo se lo gana Reinaldo Rueda, quien no coge ni rabia, ninguna alineación que manda a la cancha le funciona, no lee bien los juegos, los cambios no le salen y claramente en el camerino le queda grande, pues no logra hacer reaccionar a sus dirigidos.