¡Sensacional!: Reynaldo Rodríguez y el jonrón más importante de su vida

Rodríguez, quien sumó su segundo Clásico Mundial con Colombia, destacó la mezcla de la juventud y veteranía de la selección para afrontar este certamen. “Hay mucha sangre fría para jugar en el equipo, fue bueno lo que mostró Colombia en su debut. Estoy cien por ciento alegre”.

Recordó porqué inicialmente había dicho no para representar a Colombia en este Clásico. “Mi carrera no me ha dejado disfrutar mucho a mi familia, acaba de nacer mi hija, fue una niña soñada, esa era la razón por la que inicialmente había preferido estar con mi familia, en pocos días cumplirá 3 meses mi bebé, pero estoy aquí y estoy agradecido por esta oportunidad”.