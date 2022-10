Serie Mundial: Filis buscan coronar la hazaña ante Astros

Después de perder la Serie Mundial el año pasado, Houston inició la campaña como un fuerte favorito para alzar el título este año, según FanDuel. El clima no será un problema con el techo retráctil en Houston. No se sabe cuáles serán los elementos al aire libre en Filadelfia.

Este representa el cuarto viaje de los Astros a la Serie Mundial en seis años y su único título en 2017 estuvo empañado por un escándalo de robo de señales. La temporada pasada perdieron ante Freddie Freeman y los no favoritos Bravos de Atlanta en seis juegos. A los 73 años y en su temporada número 25 como mánager, Baker busca el título para coronar su extenso currículum.

“Las victorias me impulsan. Y lo conseguiré”, sostuvo durante la serie de campeonato de la Americana. “Uno no puede apresurarlo antes de que llegue, pues aún no está aquí. Así que uno sólo tiene que colocarse en una posición para lograrlo”. Verlander, probablemente quien se lleve el premio Cy Young por la Liga Americana después de una cirugía Tommy John, espera

mejorar su marca de 0-6 en siete aperturas en la Serie Mundial.

Mientras tanto, los Filis parecían descartados este año antes de llegar a este punto en octubre. Atascados con foja de 21-29 llegando a junio, despidieron al manager Joe Girardi unos días después y le pusieron la etiqueta de interino al entrenador de banca Rob Thomson. Entonces, de pronto, los Filis despegaron.

Superaron la fractura del pulgar de Harper, dejando de lado al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional durante dos meses, vencieron a Milwaukee por el último lugar en los playoffs con marca de 87-75 y rápidamente eliminaron al campeón de la División Central de la Nacional, San Luis, en la ronda de comodines. Filadelfia dejó fuera también al campeón defensor de la Serie Mundial, Atlanta, en la serie divisional e hizo lo propio con San Diego en la serie de campeonato de la Nacional.