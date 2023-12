¡Solo está Marrugo!: ¿Pa’ cuándo los otros refuerzos del Real Cartagena?

El lateral derecho Juan Camilo Angulo, un veterano de 35 años, estaría muy cerca de firmar con el Real Cartagena, así como el portero Juanito Moreno, quien ya no iría para Patriotas y aceptaría la propuesta del auriverde.

A la fecha, Real solo ha contratado a Cristian Marrugo (volante) y Diego Osío (defensa centro). El técnico es Alberto Suárez, quien ha dicho que quiere armar un proyecto ganador con una buena cantidad de bolivarenses, pero aún no ha podido hacer realidad su deseo.

En la mira de Real estaría el atacante Brayan Lucumí. La afición espera buenas nuevas cuanto antes. Regresar a la A ya es el clamor de miles de hinchas que sueñan con salir del hueco de la B de una vez por toda.

Se van

Salen del equipo los jugadores: Leonel Gigli, Santiago Gómez, Ivo Kesler, Mateo García, Daniel Mera, Miguel Pájaro, Mario Ramírez, Sebastián Duque, Cristian Díaz, Gustavo Cañizales, Jefferson Cuero, entre otros.

La preocupación

No hay una buena base. Real hoy no cuenta con un grupo de jugadores interesantes del semestre anterior para darle continuidad y eso dificulta el proyecto porque no solo basta con las cinco contrataciones anunciadas por la Alcaldía y Gobernación de Bolívar. . Si Real tuviera una base buena y sólida la cosa sería diferente.

Deben plata

La mayoría de los jugadores mencionados esperan que los directivos del Real les paguen pronto noviembre, diciembre y las primas, un tema que no debería seguir pasando en el club cartagenero.

La pretemporada se inicia el 2 de enero en Barranquilla. El primer juego de Real será el 2 de febrero.

Volver a la A es la meta para ya de la afición. A la fecha poco se sabe de contrataciones de nivel para encarar el campeonato en la décima segunda ocasión consecutiva.

Así como la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar harán un esfuerzo para contratar buenos refuerzos, Colombiagol, socia y administradora del equipo, debería hacer lo mismo y poner un buen dinero en la mesa para ayudar con contrataciones de nivel porque hasta ahora solo está Cristian Marrugo como gran refuerzo.