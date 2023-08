¡Tiene con qué!: Pier Grazziani está listo para su consolidación

Tiene claro sus objetivos, disfruta la oportunidad y responde con buenas atajadas. “Mis expectativas este semestre es seguir demostrando mis condiciones, consolidarme en el arco de Alianza y regalarle a este club que me abrió sus puertas un cupo a torneo internacional”.

Es un histórico de Alianza Petrolera. “Estos 10 años que llevo en el club he aprendido mucho, tengo muchas gratitud por este Alianza Petrolera. Llegué muy joven al club y he aprendido de grandes jugadores que han pasado por el equipo, estas cosas me han ayudado a crecer como persona y fútbolista”, recalcó el exportero de Expreso Rojo.