Tottenham no pudo con el Newcastle y empieza a ceder terreno en la Premier

El conjunto de Eddie Howe había resistido el empuje local pero en cuanto pudo no amenazó, sentenció. Primero cuando un centro largo de Fabian Schar llegó a Callum Wilson que se topó con el francés Hugo Lloris. Salió de mala manera el meta galo. Wilson se quedó con el balón y marcó a puerta vacía.

Contracorriente emergió otra vez el Tottenham que aprovechó una acción a balón parado para acortar las diferencias. Fue en un saque de esquina que peinó Lenglet al segundo palo donde Harry Kane no falló. Lea aquí: Clásico RCN: Los ‘titanes’ llegarán a Maceo

Pudo sentenciar el Newcastle en otra buena acción de Callum Wilson, una amenaza constante para cualquier rival. Pero no acertó esta vez y el Tottenham se salvó.

Se animó el Tottenham que buscó el empate pero el Newcastle no se desordenó. Mantuvo el tipo y marcó el ritmo que le interesaba, lejos de la continuidad que buscaba su rival. No tuvo ocasiones claras. No las hubo hasta el final. Las urracas resistieron en medio de un encuentro que decayó con el paso de los minutos mientras el conjunto de Antonio Conte decaía hasta asumir un nuevo revés, el segundo seguido.