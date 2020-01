Agustín Julio, un gran ejemplo para las nuevas generaciones

El fútbol de Bolívar tiene mucho que agradecerle a Agustín Julio por lo bien que lo ha representado en una disciplina que cada vez se mete más en los corazones de los cartageneros.

Julio ha logrado ser el primero por Bolívar en muchos aspectos en el fútbol.

Él fue uno de los primeros que comenzó a abrirse paso en el fútbol colombiano en la década de los 90 cuando llegó a Santa Fe, el club con el que también le diría adiós a su carrera en 2011.

Agustín fue el primer portero bolivarense en llegar a una selección Colombia y el primero en ser el capitán de la tricolor. Lo hizo en las Eliminatorias de Sudáfrica 2010. Esas son ya palabras mayores.

Fue campeón con el Medellín en 2002 y ganó el título de la Copa Colombia con Santa Fe en 2009. Desde el 2012, año oficial de su retiro, ha sido asistente y gerente deportivo de Santa Fe hasta la fecha.

Le ha tocado estar en la raya como entrenador de Santa Fe en el fútbol femenino logrando quedar campeón. También ha dirigido ha Santa Fe en calidad de técnico encargado, incluso en varios juegos de la Copa Libertadores. En ambos casos ha sido el primer bolivarense en alcanzar estos logros.

¿Lo tres momentos que marcaron su carrera como futbolista?

- Mi debut en el fútbol profesional, ir a una selección Colombia y debutar con la Tricolor. Eso fue grande.

¿El partido con la Selección que más recuerda?

- El juego ante Bolivia de visitante, ese históricamente sigue siendo el único partido en donde Colombia no le han marcado goles, sabiendo lo difícil que es esa plaza. Fue un momento muy espectacular a nivel de selección.

¿Cómo termina estudiando una carrera profesional con el poco tiempo que le quedaba siendo aún futbolista?

- Empecé a estudiar administración y gestión deportiva en la Fundación Universitaria del Área Andina. Me topé incluso con la Chechi Baena, quien también decidió estudiar siendo deportista. Los estudios son necesarios porque el deporte no dura toda la vida. Toca esforzarse

No estaba en sus planes dirigir y le tocó...

- En la vida las oportunidades hay que aprovecharlas, gracias a Dios tuve la opción de dirigir a nivel nacional e internacional (Copa Libertadores). Para mí fue algo muy importante en lo profesional y personal.

Pero no se preparó para eso...

- Fíjate que no. Tenía el camerino que daba haber sido jugador de fútbol profesional mucho tiempo y, además, integrante de una selección Colombia y eso a lo mejor cuenta un poco. Hay muchos técnicos que se han preparado para dirigir ante un equipo internacional y mí se me presentó por cosas de la vida esta oportunidad.

¿Le seduce la idea de pasar de la gerencia deportiva a entrenador de un equipo profesional?

- Tengo clara la idea, mi estilo de juego, lo que me gustaría ver en una cancha, pero en estos momentos no es mi idea, no es prioridad para mí. En el momento que me tocó vi que al equipo se le podía sacar cosas importantes y lo hice. Estuve en la raya ante River, Flamengo y Emelec, por ejemplo.