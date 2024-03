Vehículo que transportaba a periodistas cartageneros fue atacado a piedras

“La situación es bochornosa, absurda, hay que revisar ese tema bien, tomar los correctivos porque este tipo de situaciones no se pueden presentar. Hubo dos heridos de las mismas barras del Real, peleando por un trapo o una bandera resultaron apuñalados, se agredieron entre ellos mismos, auriverdes contra auriverdes, no hay tolerancia, no hay conciencia, hay que hacer algo”, dijo Juan Carlos Revollo, presidente de Acord Bolívar (Círculo de Cronistas Deportivos de Bolívar).