Venía buscando el gol y se me dio en el momento preciso”: Déiber Caicedo

En diálogo con los medios de comunicación, Caicedo no se ocultó y nada y dijo que: “por mi cabeza pasaron muchas cosas. Se dio en el momento que era. Espero aportar más, falta uno más o más ¿sabes por qué? Como dijo el profesor anteriormente: esto no ha terminado aquí. Y ahora estamos mentalizados en recuperarnos y ver al estadio, en el partido que viene, igual de lleno como lo estuvo hoy y darle a la hinchada la felicidad que merece”.

“Venía buscando el gol no se me dio anteriormente, pero había aportado al equipo con asistencia y estaba en un momento de desesperación porque anotar un gol significa muchas cosas y las cosas se dan miren en qué momento”, Fueron las palabras expresadas por Déiber Caicedo tras la victoria de Junior ante Deportes Tolima que lo deja en la final de la Liga BetPlay Dimayor. Lea: Carlos Bacca, quien superó los 100 ‘tantos’ con Junior, es el goleador de la Liga

Sobre la ejecución de tiro libre reveló que dos días antes lo había practicado con Gabriel Fuentes. “Se cerca el profesor (José María) Pazo y nos dice: ojo que este juega y el que vaya a patear tira al palo del arquero y en ese instante recordé ese momento, quise hacerlo así porque este grupo tiene fe y tenía fe de qué era el momento; lo habíamos trabajado y nosotros confiamos en el trabajo, gracias a Dios se dio un bonito gol”.

Confesó que tuvo dudas en venir a Junior, pero más que todo porque no quería regresar a Colombia como un fracasado de la MLS. “La verdad la pensé muchísimo porque ya estaba allá desde hacía mucho tiempo, pero quería seguir intentándolo allá y no me daban el valor que merecía y la verdad que estaba muy estresado porque quería jugar”. Siga leyendo: Día y hora de los dos partidos de la final entre Junior vs. Medellín

Seguidamente anotó que: “se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero especialmente porque un amigo mío quería jugar acá en Junior. Amigo nuestro, esa es la palabra, se me vino la cabeza él y después de un partido tomé la decisión con la convicción de qué había un buen grupo. Cuando me dicen mira hay tantos extremos, tantos jugadores de calidad. Yo le dije así sí me gusta. Me gusta estar con buenos jugadores y era la oportunidad para crecer. Y la verdad es que me hicieron crecer, me dieron la importancia; me hicieron sentir un jugador importante”.

“Fueron muchas emociones, pero yo he venido aquí por una promesa y estoy cerca, estoy cerca y en el momento se me vienen las lágrimas por eso, pero vieron que de una entré a recuperar porque la promesa no termina ahí. Faltan dos partidos y ojalá se dé. Vamos a trabajarlo”, terminó diciendo.