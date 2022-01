Video: Carlos Morales Rodríguez, el pitcher que lanzó juego perfecto en el “Juega por tu Barrio”

Confiesa que esa noche no durmió, pues lo que acababa de lograr este pelotero, nadie lo había hecho en un torneo tan competitivo como los es el torneo de sóftbol “Juega por tu Barrio”.

Carlos Alfonso Morales Rodríguez se convirtió en días pasados en el primer y único pitcher que lanza un juego perfecto en este campeonato, el más popular en la ciudad. Lo hizo en el duelo por la “Muerte Súbita” entre Almirante Colón, su equipo, y Olaya Herrera. El estadio de Los Caracoles fue testigo de esta actuación histórica.

“En esta temporada no me estaban saliendo las cosas. Había ganado solo un partido y había perdido tres. El juego ante Olaya yo lo pedí, para demostrar que puedo ayudar a mi equipo y para que creyeran en mí. La verdad fue un momento de alegría, nunca me desconcentré”, dijo Morales, quien ese día fue la gran figura del partido, ese mismo que terminó 10-0 a favor de Almirante Colón. Lea aquí: El Campestre y Almirante Colón, líderes del Sóftbol Juega Por Tu Barrio

“El juego perfecto lo hice en cinco inning. El último out fue “El Gringo” Ceballos, quien bateó un fly al catcher”, agregó este pelotero, quien fue felicitado por sus compañeros, rivales, y por su puesto, por el público.