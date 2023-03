Video: El lujo que no se podría dar Kylian Mbappé a pesar de su sueldo

Por esto, la estrella de la Selección de Francia tenía en sus planes adquirir un Ferrari, sin embargo, no toma la decisión si un Ferrari 488 Pista o el Ferrari SF90 Stradale. Estos carros súper lujosos tienen un valor cercano a el millón de euros, lo que quiere decir que podría comprar ambos. Le puede interesar: ¡Vergonzoso! Jugador del Manchester City muestra los genitales en un bar

No obstante, Mbappé tiene algo que le impide lucir estos extraordinarios autos de la marca italiana.

El goleador del mundial podría comprarse muchos autos de estos lujosos si él querría, pero para la mala suerte del francés, no cuenta con licencia de conducción, y este un requisito primordial para realizar la adquisición de uno de estos vehículos.

“Salió bruto”: Aída Victoria no se frena y se va en contra de Nicolás Petro

Kylian tiene 24 años y aún no consigue la licencia para conducir, pero no por tener algo que le impide ejercer la conducción. La razón es que la estrella de fútbol cuenta con un chofer que lo lleva a todos los lugares a donde desea ir.

“Desde que fui joven tuve una vida muy movida con esto del fútbol. Aveces pienso en las cosas que no pude hacer por comenzar mi carrera tan temprano, cosas que hacen los jóvenes normalmente, como tener una licencia de conducción. Este requisito es primordial para la gente pero antes no era lo primero para mí. Se que tener Licencia es independencia, pero yo siempre tuve conductores trabajando conmigo que me llevaban a donde quería, por eso nunca ha sido algo fundamental para mí, expresó la estrella del PSG.

Mbappé tendrá la dura prueba de enfrentar este miércoles al Bayen Munich por Champions League en el estadio Allianz Arena a las 3:00 p.m., podrá verlo por ESPN y Star+.