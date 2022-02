VIDEO: Jugador cartagenero abre un club de fútbol

Jhony Cano pensó bien, pues es un convencido de que el deporte salva vidas. Este futbolista cartagenero abrió una escuela de fútbol que lleva su nombre y que ya funciona en la ciudad.

Club Deportivo Jhony Cano fue creado el 24 de febrero del 2021, es decir, este jueves cumplirá un año de fundado.

“Tenemos varias categorías como la tetero, pony, sub 9, sub 11, sub 12 y hasta sub 15. Mi propósito es que los niños hagan deporte y se alejen de los malos pasos”, agregó Cano, quien está dedicado a este proyecto. LEA AQUÍ: Jhony Cano, con la magia intacta y haciendo goles en el fútbol peruano

“Entrenamos en La Concepción, en Santa Lucía y en Las Gaviotas”, agregó este talentoso jugador, hoy dueño de escuela.

Transmitiendo sus conocimientos

Cano tiene 32 años. Actualmente se encuentra sin equipo. Ha jugado en clubes como La Equidad, Real Cartagena, Deportes Tolima, Atlético Huila y Bucaramanga. Además militó en el fútbol de Malta, Perú, y Bolivia.

“Aquí hay niños de escasos recursos que quieren ser jugadores profesionales. Por mi experiencia, los estoy guiando para que logren sus sueños”, expresó este cartagenero, quien es popular en la ciudad.