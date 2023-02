Video: Se quitó el yeso, entró y le dio el gol del triunfo a Bolívar

Hace una semana tenía un yeso puesto en el brazo izquierdo, tras una fractura sufrida en su etapa de preparación con la selección Bolívar infantil. Médicos y allegados le decían que no alcanzaba a recuperarse para el Zonal Nacional, que se inició en Cartagena el pasado lunes, pero él logró no solo estar sino marcar el gol que le dio el triunfo a Bolívar en el debut ante Cesar.

“El tiempo de Dios es perfecto, me siento muy alegre, estuve 45 días con el yeso por una fractura en el radio, los doctores me decían que no podía llegar, pero me recuperé lo más pronto posible porque quería cumplir mi sueño de jugar con la selección Bolívar”, dijo emocionado Flórez, minutos después que marcar el 1-0 de la victoria de Bolívar.

Sebastián lloró de la felicidad, en la entrevista se le quebró la voz de la emoción. “Hace apenas una semana regresé a entrenar con normalidad, me acababa de quitar el yeso, es increíble lo que estoy viviendo en estos momentos. Le dedico este gol a mi tío, que siempre está en este momento ahí para mí; a mi madre, que me apoya en todo y a mi hermano, que es un apoyo emocional para mí increíble”.

“Sí. Quería hacer ese gol para poner a ganar a Bolívar y eso me puso feliz. Me siento más cómodo como central, pues es una satisfacción inmensa para mí quitar un balón y brindarle seguridad a mis compañeros, pero me tocó como atacante y en mi equipo, Astros de Cartagena, en ocasiones, cuando estamos perdiendo me suben a jugar como delantero y para mí no es desconocida por completo esta posición”, agrega Sebastián, quien tras empalmar ese remate con pierna izquierda salió como loco corriendo de la emoción y se tiró en el piso de la cancha y se paró de una para celebrar con sus compañeros.

Sin duda, Flórez vivió uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva. Él confía en seguir así para lograr los deseos de llegar a ser futbolista profesional.

Por ahora, Sebastián solo tiene mente para Bolívar, que enfrenta hoy, a las 6 de la tarde, a Magdalena, en la cancha de Alameda la Victoria, en su segunda salida en este zonal.

“Ya estoy bien, cuando entré a jugar ni me acordaba que venía de una fractura, en lo único que pensaba era en ayudar a ganar a Bolívar”, recalca Flórez, quien en su club es dirigido por Gabriel Peralta.

El chico, de 13 años, va muy bien. Si no pasa nada extraordinario se acordarán de este nombre en algunos años: “Sebastián Flórez Osorio”.