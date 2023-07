Wimbledon: Carlos Alcaraz contra el régimen Djokovic

Wimbledon, el torneo más incierto de todos, el más abierto a las sorpresas y en el que los grandes bombazos ocurren cada año, se enfrenta desde este lunes a su edición más teledirigida.

Todos los pronósticos apuntan a Novak Djokovic, el siete veces campeón, el hombre que no pierde aquí desde 2017 y que no cae en la central desde hace una década. ¿Quién puede pararle? Solo el meteórico Carlos Alcaraz o una sorpresa a la que pocos pueden ampararse.

Pensar en un verdugo de Djokovic en Wimbledon solo es comparable a pensar en un rival capaz de vencer a Rafael Nadal en Roland Garros. Es la segunda tentativa más difícil del circuito y una a la que aspiran muy pocos, porque cuesta encontrar nombres que opten a ello: Jannik Sinner, Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas, tenistas con calidad, pero que no saben lo que es jugar unas semifinales en Wimbledon, y en el caso de los dos últimos, ni siquiera unos cuartos de final.

Es ahí donde aparece un Carlos Alcaraz que, con apenas once partidos en la superficie, ya tiene un título en hierba, además de las credenciales necesarias para ser candidato a un trofeo de esta envergadura: sabe lo que es ganar un Grand Slam, es número uno del mundo y ha derrotado a Djokovic (Madrid 2022). Su duda son los problemas físicos que arrastra desde Queen’s. La molestia en el aductor derecho ha obligado a renunciar a los dos partidos de exhibición programados y no ha permitido retomar los entrenamientos hasta el viernes. Las sesiones no han despejado del todo la incógnita respecto al muslo y el español lleva un importante vendaje en la zona que mantendrá por precaución en su debut.