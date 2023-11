¿Y Brasil? Ancelotti dice que esperará al Real Madrid hasta el último día

No pienso nada. Siento orgullo porque una selección tan grande como Brasil hable de mí. Pero nada más. Tengo contrato hasta el 30 de junio y hasta entonces no voy a contestar mi futuro”.

Carlo Ancelotti.

“Me gusta mucho cómo juega su equipo al fútbol y es uno de los entrenadores que más me gustan. También me gusta mucho Thiago Motta con el Bolonia... obviamente Xabi puede tener el perfil de ser entrenador del Real Madrid. Conoce muy bien la casa, es muy querido aquí y un día tiene el perfil para ser entrenador del Real Madrid”, amplió.

“Yo pedí respeto porque hay entrenadores que no cobran cuando son despedidos. Porque a mí si me despiden y no me pagan, no pasa nada; pero hay casos en los que sí pasa. El sindicato de los jugadores tiene que ser más fuerte en este sentido. Hay muchos casos en los que no te pagan y tienes que ir a juicio para cumplir lo que está escrito”, defendió.

Además, el técnico del Real Madrid aseguró que el brasileño Rodrygo Goes “está bien” tras superar una “pequeña molestia en la rodilla” y explicó por qué no está contando con el uruguayo Álvaro Rodríguez, jugador del RM Castilla, primer filial del club, esta temporada.

“Con Álvaro Rodríguez ha pasado que lo hizo bien cuando fue convocado la pasada temporada.Luego, con el Castilla, bajó un poco el rendimiento y ahora vuelve a rendir bien. Tiene menos oportunidades porque su perfil lo tenemos ahora con Joselu, y por eso prefiero llamar a Gonzalo”, explicó.