Ya tengo cinco refuerzos para Real Cartagena: Dumek Turbay

Dumek Turbay, alcalde electo de Cartagena, visitó El Universal y entre varios temas también habló del deporte, que será prioridad, según él, en esta nueva administración que se inicia el 1 de enero.

"Quiero que el deporte recupere el protagonismo deportivo nacional e internacional. Quien tenga el nombre de Cartagena debe hacerlo bien y eso incluye el deporte profesional y aficionado", dijo Turbay, quien es un apasionado por el deporte y estuvo como gerente de Iderbol durante 9 años.

¿Cómo ayudar al Real Cartagena para que sea un equipo serio que firme su regreso a la A de una vez por todas?

- Que me dejen ayudar, sé que tienen un proyecto promocionando jugadores, pero Cartagena no está para eso. Los mejores sé que tienen cabida, pero yo quiero reunirme con ellos esta semana para darle los nombres de los cinco primeros refuerzos que llegan para ayudar a brillar el equipo. Ya tengo los nombres, conozco el mundo del fútbol, tengo buenos contactos.

¿Por qué se ha fallado tanto en la conformación de los equipos en el Real Cartagena?

- Yo veo la Primera B y la verdad eso es un torneo sub-23, como es posible que no podamos armar un equipo que de entrada marque la diferencia y gane los dos títulos para obtener el cupo a la A de manera directa. Hay que darle el respaldo al equipo, con un buen estadio, buenas luminarias, un escenario de primera, pero a este equipo hay que meterle mano, traer jugadores de nivel que brinden garantías y si los dueños no me dejan ayudar, pues el club tendrá problemas conmigo.