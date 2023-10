20,6% de los antioqueños carecen de recursos para celebrar Halloween: Fenalco

El 51% de personas encuestadas en Antioquia celebrará Halloween, mientras que el 49% restante se quedará en casa o no participará por diferentes razones, entre esas la falta de recursos.

Los datos los publicó el Área de Investigaciones Económicas y de Mercado de Fenalco Antioquia tras una encuesta de percepción que adelantó entre 350 ciudadanos. Lea también: Impuesto Saludable afectará a tenderos y consumidores: Fenalco

Dicho sondeo arrojó que dentro del rango de personas que no piensan celebrar, el 56 % consideran que no es una jornada relevante, un 20,5% asegura que no cuenta con recursos para festejar el Halloween, mientras que un 14 % señala otros motivos y el 10 % no tiene tiempo.

Cómo lo celebrarán

uestados disfrazará a los hijos. De acuerdo con los resultados las mujeres se disfrazarán más que los hombres, el 69% de ellas expresó que lo hará. También se encontró que, entre quienes se van a disfrazar, el 17 % están entre los 31 y 41 años y son pertenecientes al estrato 3, un 15 % forma parte del estrato 2, y 3 % del 1.