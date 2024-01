Predial 2024: A más de 308 mil propietarios de predios les llegará la factura

Go Castastral, la firma responsable de la información del catastro del Distrito, entregó este miércoles a la Secretaría de Hacienda la base catastral que servirá para la liquidación del Impuesto Predial de la vigencia 2024. (Lea aquí: ¿Tiene predios en Cartagena?: ¡Aproveche los descuentos del Predial 2024!).

Con la entrega de esa información, el Distrito empezó desde el mismo miércoles el proceso para liquidar el Impuesto Predial de la vigencia 2024 y así empezar a entregar la facturación a partir de este lunes 15 de enero en la Oficina de Impuestos, en el antiguo edificio de las Empresas Públicas, en la Plazoleta del Joe, en La Matuna, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Igualmente, los contribuyentes podrán bajar sus facturas ingresando a la página web de la Alcaldía de Cartagena (www.cartagena.gov.co), con sólo digitar la referencia catastral del predio de su interés.

Quienes quieran acogerse a los descuentos del Predial de la presente vigencia (ver recuadro) deben pagar en los plazos estipulados, que irán del 10 de enero al 30 de abril de 2024, tanto para predios residenciales como para no residenciales. Quienes paguen en mayo, junio y julio no gozarán de descuentos, ni se les generará intereses de mora, que se generarán a los morosos, a partir del 1 de agosto de este año. (Lea aquí: Trámites catastrales: Go Catastral reabre la atención presencial).